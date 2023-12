Zoeken naar verklaring voor een plots veel minder overtuigend Club: Simon Mignolet verrast met opvallende redenering

Ondanks terechte opmerkingen over het afkeuren van Thiago's goal was Club Brugge veel minder overtuigend Achter de Kazerne dan de voorbije weken. Het vlotte aanvalsspel liep plots een pak stroever.

Simon Mignolet ging akkoord dat Club Brugge in het begin te weinig de ruimtes vond om KV Mechelen meer onder druk te zetten, maar pakte toch uit met een opvallende redenering. "Ik denk dat je hier niet naïef mag voetballen. Je moet je goed opstellen om er voor te zorgen dat je zeker niet achter komt. Dat hebben we goed gedaan."

Club dwingt kansen af in 'tweede fase'

Van een titelkandidaat zou je toch verwachten dat die meteen het heft in handen neemt. Zelf het verschil maken, dat moest volgens de theorie van Mignolet er dus pas van komen in een volgende fase. "We hebben goed bijgeschakeld. Naar het einde van de wedstrijd toe moet je dan kansen afdwingen en dat hebben we ook gedaan."

"Normaal win je die wedstrijd ook", vindt het betrouwbare sluitstuk. "De powerplay in het slot, dat is zeker iets wat beter kan en daar kunnen we ook eens naar kijken. Maar anderzijds: als je 0-1 wint bij KV Mechelen, stap je heel tevreden van het veld af."

Ook aan Jorne Spileers werd de vraag gesteld hoe het komt dat Club Brugge moeizamer op gang kwam dan in de voorbije dagen. "Een moeilijke vraag. Ik denk dat het vooral aan de intensiteit en de snelheid aan de bal lag. Of dit een stap achteruit is? Als je positief denkt, gaat het enkel om twee verloren punten."