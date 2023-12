Beerschot furieus na regen aan rode kaarten en vraagt reactie van voetbalbond

Beerschot is na de heenronde niet alleen leider in de Challenger Pro League. Al is er heel wat te doen over de hoofdrol van de scheidsrechter in het duel tegen Deinze.

Beerschot verloor zondag met 1-2 van Deinze. Ware het niet dat Quentin Pirard, de scheidsrechter van dienst, de hoofdrol opeiste met 10 gele en 8 rode kaarten in de topper. Drie spelers van Beerschot kregen rood, nog eens drie stafleden moesten vervroegd vertrekken. Voor Deinze waren er twee rode kaarten weggelegd.

Met die 18 kaarten verpulverde Pirard het competitierecord. Dat lag bij Wesley Alen die in Union-Lommel in 2021. In 1999 had Amand Ancion eens vier rode kaarten getrokken tijdens Westerlo-Genk, met in totaal 13 kaarten. Die match eindigde op 6-6.

“Op Beerschot valt er altijd iets te beleven, maar dit is echt wel extreem”, zei de bezoekende coach Hans Somers achteraf aan Het Nieuwsblad. “Ik moet oppassen wat ik zeg, want we zullen die mensen later nog tegenkomen. Het werd erger en erger. Vreemder en vreemder. Ook wij zijn in de fout gegaan door niet rustig te blijven, hoor. Het ging er gewoon helemaal over.”

Bij Beerschot hielden ze zich niet in. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, ook niet in andere landen”, aldus de zichtbaar aangeslagen sportief manager Gyorgy Csepregi. “Dit ging totaal niet over voetbal. Het ging puur over de scheidsrechter. Hij kwam naar hier om een show te verkopen en dat is hem gelukt.”

Beerschot wil alvast proberen zijn stem te laten horen. “We willen het niet zo laten. Wij gaan bekijken wat we hieraan kunnen doen. En in de eerste plaats of we hier ook effectief iets aan kunnen doen. Na zo'n wedstrijd moet de voetbalbond echt een reactie tonen en niet gewoon met excuses komen, want dit kan je niet zo laten. Dat bestaat niet.”