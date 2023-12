Club Brugge klaagt terecht over VAR maar bij KV Mechelen een heel ander geluid: "Daar kan je ook iets over zeggen"

Club Brugge klaagt de beslissing van de VAR aan in de match bij KV Mechelen. Die oordeelde dat Thiago bij zijn doelpunt buitenspel stond: onterecht, ook volgens het Referee Department. Hoe kijken ze daar in Mechelen naar?

Over die bewuste fase hielden ze zich daar eerder op de vlakte. "Als de VAR zegt dat het buitenspel is, is het zo. Als dat in ons nadeel uitdraait, kunnen wij daar ook niets tegen doen", aldus KV Mechelen-trainer Besnik Hasi. "Als, als, als: daar ben je niets mee."

Ook Daam Foulon ging er niet echt op in. "De VAR moet dat beslissen. Als de VAR beslist dat het buitenspel is, kunnen wij daar weinig over zeggen." De spelleiding lag niet enkel bij het Brugse kamp onder vuur. Foulon kreeg een karton onder de neus voor wat hij en het KVM-publiek een faire tackle op Buchanan vonden.

KVM-speler Foulon beschrijft intensiteit

"De tegenstander tikt de bal te ver van de voet. Ik snap dat ik er met intensiteit inga, maar de bal is heel ver van zijn voet. Ik ga er helemaal niet in met de intentie om hem pijn te doen en raak de bal. Dan is het frustrerend dat je de gele kaart krijgt. Tuurlijk zijn dit de acties die de supporters juist graag zien. Jammer dat het geel wordt."

© photonews

Met als gevolg dat Foulon geschorst is tegen Union. "Dat is de beslissing van de ref en daar zal ik mij bij neer moeten leggen." Hasi vond het ook een strenge straf voor zijn speler. "Eerst en vooral: dat was geen gele kaart. Die jongen heeft de bal. Mijn gele kaart was ook geen gele kaart waard, want ik heb niets gezegd."

Kortom: de beslissingen van Laforge zijn gecontesteerd. "Ook het geel voor Bates en Vanaken: dat waren geen kaarten voor fases waarbij er een intensiteit was die iemand kon blesseren." Maar wat ze bij KVM vooral opmerken: Zinckernagel maakte kort nadat hij in het boekje ging nog een stevige fout op Foulon.

Geen tweede geel voor Zinckernagel

"Daar kan je ook iets over zeggen, natuurlijk", wijst de linksachter van Malinwa naar het feit dat de uitsluiting voor de flankspeler van blauw-zwart uitbleef. "Ik wil er ook niet te veel mee bezig zijn. De scheids moet zijn wedstrijd fluiten en ik moet mijn wedstrijd spelen."