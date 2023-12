Tolu scoort met helm op, maar liet een verschrikkelijke schreeuw horen

Tegen KAA Gent liep Tolu Arokodare een zware hoofdblessure op. In Eupen viel hij in, met helm op, en scoorde.

Tolu Arokodare botste vorig weekend met Hugo Cuypers en moest op een brancard afgevoerd worden, nadat hij even groggy op de grond bleef liggen.

Pas vrijdag trainde hij weer mee met KRC Genk, maar zondag viel hij tien minuten voor tijd in tegen KAS Eupen en scoorde ook nog. Uit voorzorg speelde de Nigeriaan Am Kehrweg met een helm aan. Dat deed hij op eigen vraag.

“Het gevoel was goed”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Of het een hersenschudding was? Ja. Maar ik had geen schrik om in duel te gaan vandaag, dat zag je meteen toen ik die eerste hoge bal weg kopte. Uiteraard dacht ik soms nog aan die blessure, maar ik ben oké.”

Arokodare scoorde na een dribbel, iets wat we nog niet vaak van hem zagen. “Maar het was een goeie goal, die we ook echt nodig hadden. Nadat zij de aansluitingstreffer maakten, kwamen we immers iets meer onder druk. Gelukkig kwam dat doelpunt er en klimmen we dankzij deze overwinning omhoog in het klassement.”

Hij liet achteraf een verschrikkelijke schreeuw horen. “Dat was er eentje van opluchting en blijdschap. We hebben een moeilijke week achter de rug. De voorbije wedstrijden viel het kwartje nooit aan onze kant, vandaag gebeurde dat na lange tijd wel nog eens. Deze zege doet enorm veel deugd.”