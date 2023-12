Iconische voetballer trekt er met onmiddellijke ingang een streep onder na 23 seizoenen aan de top

Giorgio Chiellini hangt met onmiddellijke ingang de schoenen aan de haak. De Italiaanse verdediger met de uitpuilende prijzenkast is er inmiddels 39 en speelde zaterdag zijn laatste match voor Los Angeles FC.

Chiellini is één van de beste verdedigers die Italië ooit voortbracht. Hij wordt in dezelfde adem genoemd met Nesta, Cannavaro, Maldini... Al na de match zaterdag gaf hij een hint: "Mogelijk was dit mijn laatste wedstrijd. Nu ga ik tijd doorbrengen met mijn familie en terug naar Italië. Dan zal ik een definitief besluit nemen", zei Chiellini.

Chiellini speelde 23 jaar aan de top. Hij begon bij AS Livorno en via Fiorentina kwam hij in 2005 bij Juventus terecht, waar hij 17 jaar speelde. Hij vulde er ook zijn prijzenkast met 9 titels en 5 bekers. In 2021 werd hij met Italië EK-winnaar.



In totaal speelde Chiellini in zijn imposante loopbaan 827 officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij 44 keer en gaf hij 29 assists. Zes keer werd hij met rood van het veld gestuurd.