Opmerkelijk beeld uit Duitsland: Schalke 04 en Karel Geraerts spelen eerste helft van 79 minuten

Het avontuur van Karel Geraerts bij Schalke 04 gaat met ups en downs voorlopig. Zondag in de wedstrijd tegen Hansa Rostock, braken Schalke-supporters in op de tribune van de tegenstander en staken vuurwerk af.

Het incident veroorzaakte een aanzienlijke vertraging van de wedstrijd. Daardoor duurde de eerste helft...79 minuten, een vertraging van een half uur.

Op het veld won Schalke met 0-2. Door de overwinning zijn Karel Geraerts en zijn mannen uit de degradatiezone van de tweede klasse in Duitsland gekropen.

Well, the first half of Hansa v Schalke was a little longer than expected last night 😅



Crowd trouble meant the clock kept on ticking!