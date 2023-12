Filip Joos: "Je zult mij nooit horen zeggen dat een trainer ontslagen moet worden, behalve eentje"

Filip Joos is aan de slag als voetbalanalist. Sinds dit seizoen is hij de presentator van Extra Time.

Toen Aster Nzeyimana vertrok bij de VRT moest de zender op zoek naar een nieuw gezicht voor Extra Time. Uiteindelijk kwam men uit bij Filip Joos.

“Mijn instelling: ik wil mezelf amuseren, ik wil de kijker amuseren, maar ik wil geen macht. Een toeschouwer zijn, geen speler: dat is mijn rol. Je zult mij nooit horen zeggen dat een trainer ontslagen moet worden”, vertelt hij aan HUMO.

Al bedenkt hij zich snel. “Of toch: bij Roberto Martínez kon ik het echt niet verbergen. Maar goed, daaruit bleek net dat ik géén macht heb, want ik had na minder dan een jaar al helemaal genoeg van hem, en uiteindelijk is hij zes jaar de bondscoach geweest.”

Martinez kon Joos al snel niet bekoren. “Ik geloof dat ik indertijd het eerste interview met hem na een wedstrijd deed. Wat hij zei, was van zo’n wolligheid, van zo’n getelefoneerde nietszeggendheid: ik voelde mezelf helemaal imploderen tijdens dat gesprek. Voor mij stond geen bondscoach, maar een politicus.”

“Ik wist bij God niet wat hij probeerde te vertellen en wat ik ’m nog kon vragen, en ik heb daarna gezegd dat ik dat nooit nog wilde doen. Ik kan dat niet, praten met iemand die alle betekenis uit z’n woorden probeert te knippen.”