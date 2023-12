Tevreden aan de kerstbreak? "Als we winnen van Anderlecht"

Michiel Jonckheere en Kurt Bataille hun eerste training leidden hun eerste training bij KV Oostende. Binnen drie dagen spelen ze tegen RSCA Futures.

KV Oostende ontsloeg trainer Stijn Vreven. Michiel Jonckheere en Kurt Bataille, zijn assistenten, volgden hem op. Jonckheere heeft een A-diploma, Bataille een Uefa B, waardoor die eerste officieel de hoofdtrainer zal moeten zijn.

“Ik heb een UEFA B-diploma en heb ook niet meteen de ambitie om voor dat A-diploma te gaan. Ik wil nog jarenlang verder werken in de rol van hulptrainer bij KVO en ik ben er ook van overtuigd dat Michiel een mooie toekomst wacht als hoofdtrainer”, zegt Bataille.

“Wie die of die positie bekleedt, is niet van belang”, repliceert Jonckheere. “Een trainersstaf moet één team vormen, elk een eigen inbreng hebben en elkaar aanvullen. Dat was eigenlijk ook zo het geval met Stijn Vreven. Onze band met hem was en is nog steeds zeer goed.”

De opdracht is simpel: dit weekend moet er in de Challenger Pro League gewonnen worden om met een goed gevoel de kerstbreak in te trekken.

“Als we straks winnen op Anderlecht en liefst van al met een goede prestatie. Met oog voor de waarden van KVO: inzet, wilskracht, durven vooruit spelen en druk zetten aan hoge intensiteit”, zegt Jonckheere.

Bataille beaamt dat: “Dat en het feit dat we weer positief vooruit kunnen kijken met de club. Dat verlangt iedereen die KVO een warm hart toedraagt.”