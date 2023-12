De Sart neemt het woord in Gentse kleedkamer: dit is zijn boodschap

KAA Gent verloor donderdag met 3-1 van Maccabi in de Conference League. Geen goede generale repetitie richting de Slag om Vlaanderen.

Zondag speelt KAA Gent op bezoek bij Club Brugge. De 3-1-nederlaag tegen Maccabi Tel Aviv is daarbij een stevige spelbreker, maar Julien De Sart panikeert niet.

“Dat is een andere competitie. De omstandigheden waren ook heel speciaal. Ik had de indruk dat Maccabi het jammer genoeg meer wilde dan wij”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Dat mag ons niet meer overkomen.”

In het Jan Breydelstadion is volgens De Sart alles mogelijk. “Ik ben ervan overtuigd dat we zondag wel op de afspraak zullen zijn en er een andere ploeg op het veld zal staan. Dat zou elke wedstrijd zo moeten zijn, maar je hebt zo van die dagen. Hopelijk is dit een les.”

De Sart liet zich achteraf dan ook horen. “Het eerste dat ik in de kleedkamer heb gezegd is dat we deze wedstrijd snel moeten vergeten. We kunnen er toch niets meer aan veranderen. Dus is het zaak goed te herstellen en ons voor te bereiden op zondag.”