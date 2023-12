Glen De Boeck neemt geen blad voor de mond en doet onthulling over (ex-)kapitein van KV Kortrijk

Glen De Boeck werd recent ontslagen als coach van KV Kortrijk. Met dit ontslag was hij alles behalve blij, dat liet hij al meermaals blijken.

Hij sprak zich al uit tegen KV Kortrijk, maar nu doet hij zijn boekje ook open over Abdelkahar Kadri. De middenvelder was een hele poos kapitein van de Kerels, tot De Boeck zijn aanvoerdersband afnam.

"Kadri is geen leider", citeert Het Nieuwsblad De Boeck uit de podcast 'Dave & Patje' "Ik heb er met hem een gesprek over gehad en die band was voor hem een last. Hij was de laatste op de club en was als eerste weg. Waarom hij die band had gekregen? Omdat de club hem daarmee zoet wilde houden om hem te houden."

"Dat hebben ze mij ook kwalijk genomen: dat ik hem die band heb afgenomen", gaat de ex-coach van KVK verder. "Na ons gesprek ging Kadri daarmee akkoord, maar daarna ging hij naar huis en praatte hij met zijn makelaar en die vond dat een schande."

"Had ik mijn goesting gedaan in Eupen, ik had Kadri na 15 à 20 minuten vervangen, want we speelden met tien. Ik heb aan mijn assistent Joseph Akpala gevraagd: Ga ermee praten of ik haal hem eraf. En dan zei Kadri: Het interesseert me eigenlijk geen kloten."

De Boeck sluit af met nog een mooi woordje. "Maar de tweede helft heeft hij goed gespeeld. Kadri is intrinsiek een geweldige speler, die meekan bij een topclub. Qua techniek en potentieel vergelijk ik hem met het niveau Alin Stoica, alleen zit zijn entourage niet goed in elkaar."