Grote paniek in Engeland: speler zijgt neer, wedstrijd in Premier League stilgelegd

Tom Lockyer is een verdediger van Luton Town, de ploeg waar Thomas Kaminski dit jaar in doel staat en mooie dingen laat zien. In de wedstrijd tegen Bournemouth op zaterdagnamiddag is hij plots in elkaar gestuikt.

Terwijl ploegmaats verweesd aan het bidden waren of de ogen afschermen, stormden de paramedici meteen het veld op. De wedstrijd is meteen gestaakt, alle spelers en de staf zijn ook meteen naar binnen gegaan.

Iedereen is in twijfel hoe het momenteel gaat met Tom Lockyer. Diverse supporters delen alvast hun gevoelens op X en hopen dat het goed zal aflopen met de onfortuinlijke verdediger. We kunnen ook alleen maar hopen op het beste en houden u verder op de hoogte. Volgens de teamdokter is de verdediger bij bewustzijn.

Looks like a serious incident involving Tom Lockyer here, who has collapsed.



Teammate Issa Kabore praying as the paramedics rushed on.



Rob Edwards ran straight on to the pitch to move his players away.



Game looks like it will be stopped for a while. pic.twitter.com/n2nxtoe4I9