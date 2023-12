Saoedische voetbaldirecteur verklapt toptransfer van absolute vedette: "Deze zomer komt het in orde"

Er komt deze zomer een nieuw offensief om Mo Salah naar Saoedi-Arabië te halen. En dat steken ze in het Midden-Oosten niet onder stoelen of banken.

De Saoedische topclubs - lees: een stuk of vier - deden afgelopen zomer een poging om Mo Salah naar Saoedi-Arabië te halen. De Egyptenaar was geïnteresseerd, maar Liverpool FC werkte niet mee. En dat was dé voorwaarde van de speler zelf.

Al komt er deze zomer een nieuwe poging. "We respecteren de keuze van Salah", vertelt Michael Emenalo over bovenstaande kwestie in The Daily Mail. "Om die reden willen we dan ook de indruk niet wekken dat we de speler onder druk zetten."

Zomertransfer in de maak?

"Salah weet dat we klaar zijn om te anticiperen van zodra hij een zelf aangeeft dat het tijd is", besluit de directeur van de Saoedische Pro League. "Ik verwacht dat we deze zomer met alle partijen rond de tafel gaan zitten en dan de transfer in orde zal komen."