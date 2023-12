🎥 Onwaarschijnlijk: Eerste wedstrijd die terug gespeeld wordt in Turkije stopgezet en meteen weer enorme heisa

Istanbulspor, de laatste in de Süper Lig, nam het op tegen Trabzonspor. Bij een 1-1 gelijkspel werd er geen penalty gefloten voor Istanbulspor dat thuis speelde. Nadien incasseerde de ploeg een doelpunt.

Iets waar voorzitter Faik Sarialioglu helemaal niet mee kon lachen. De man had er helemaal genoeg van en beval zijn spelers het veld onmiddellijk te verlaten.

Begrijpelijk was dit niet naar de zin van alle spelers. Ex-Club Brugge-verdediger Simon Deli ging op zijn knieën en probeerde om Sarialioglu van gedacht te laten veranderen. Dit hielp niet, en dus gingen de spelers maar naar binnen. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd in de 74e minuut stop te zetten.

