Charles De Ketelaere weer op dreef: Rode Duivel pakt uit met geweldige invalbeurt bij Atalanta

Charles De Ketelaere startte maandagavond op de bank bij Atalanta Bergamo. De Rode Duivel mocht invallen en werd meteen de uitblinker van de avond.

Iets na het uur mocht Charles De Ketelaere het veld op tijdens Atalanta-Salernitana. De ploeg van de Rode Duivel stond op dat moment met 2-1 voor en het kon nog foutlopen.

Maar dat zou CDK niet laten gebeuren tegen de laatste in de stand. De aanvaller maakte in de 83e minuut de 3-1. Voor het eerst sinds de eerste speeldag kon De Ketelaere terug scoren.

Maar daar liet hij het niet bij. De Belg gaf een paar minuten later nog een assist op de 4-1 door Miranchuk te bedienen. Een "deugddoende overwinning" voor De Ketelaere.

"Zeker na die moeilijke eerste helft, waarna we met een 0-1-achterstand gingen rusten", citeert Het Laatste Nieuws de Rode Duivel, die zijn interview in het Italiaans gaf. "Dat we toch nog konden winnen, deed extra deugd. Iedereen wist wat we moesten doen om de match te doen kantelen. We moeten op deze manier blijven verder gaan en blijven winnen."