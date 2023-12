De vloek van de Courtois-blessure? Real Madrid krijgt opnieuw héél slecht nieuws te horen

Het blessurelot is Real Madrid niet gunstig gezind. Na Thibaut Courtois en Eder Militao liep opnieuw een basisspeler een zware knieblessure op. En opnieuw gaat het om afgescheurde kruisbanden.

Thibaut Courtois en Eder Militao revalideren momenteel van een zware knieblessure. Beide spelers hebben de weg terug ingezet, maar de kans lijkt klein dat ze dit seizoen nog in actie zullen komen.

En dat is niet alles. Ook David Alaba mag zich bij dat rijtje scharen. Ook de Oostenrijker liep in de wedstrijd van afgelopen weekend tussen Real Madrid en Villarreal CF een zware knieblessure op.

Einde seizoen en... géén EK

De Koninklijke bevestigde inmiddels dat het ook bij de Oostenrijker over gescheurde kruisbanden gaat. Het seizoen van Alaba zit er alleszins op. Bovendien is de kans héél groot dat de Oostenrijker meteen een kruis mag maken over het EK.