Twee Belgen uit de Premier League krijgen nieuwe coach

Vanaf dinsdag is Steve Cooper niet langer hoofdcoach van Nottingham Forest. Dat heeft de club via zijn officiële kanalen laten weten. In september 2021 kwam hij aan bij de club. Na iets langer dan twee jaar neemt Nottingham Forest afscheid.

'Steve Cooper is vandaag ontheven van zijn taken als hoofdtrainer van Nottingham Forest, na meer dan twee jaar aan het roer te hebben gestaan', klinkt het bij de club.

Zo zal de ploeg op zoek moeten naar een nieuwe coach, maar die kan al gevonden zijn. Zo meldt Sporza dat Orel Mangala en Divock Origi mogen verwachten dat Nuno Espirito Santo hun volgende trainer wordt. Hij was eerder trainer bij Valencia, Wolverhampton en Tottenham. Onlangs werd hij op straat gezet bij Al-Ittihad.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.



Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.