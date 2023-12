Beerschot allesbehalve blij met nieuwe kalender en komt snel met reactie richting Pro League

De Pro League heeft donderdag de kalenders van de Jupiler Pro League en Challenger Pro League bekendgemaakt tot aan het einde van het reguliere seizoen. Bij Beerschot konden ze hun ogen niet geloven.

De Antwerpse club speelt geen enkele wedstrijd in eigen huis op zaterdagavond. Zowel voor de club als voor zijn fans enorm frustrerend. 'Beerschot ontving met grote verbazing de nieuwe kalender voor de rest van het seizoen. Beerschot merkt dat het daarin geen enkele keer een thuismatch op zaterdagavond speelt', begint de ploeg op zijn website.

'Iets waar de club uiteraard wel vragende partij voor is. Zowel voor onze fans, als voor de commerciële belangen van de club (meer ticketinginkomsten, eters, etc.) zijn wedstrijden op zaterdagavond de beste optie.'

De club wil duidelijkheid brengen. 'Beerschot heeft op geen enkel moment gevraagd om geen wedstrijden op zaterdagavond te spelen. De wedstrijden tegen Jong Genk (29/3) en Patro Eisden (vrijdag 19/04) konden in samenspraak met de lokale overheid niet in het weekend afgewerkt worden omwille van de Ronde Van Vlaanderen en de 10 miles in Antwerpen.'

'Beerschot hekelt dan ook de berichtgeving hierover en wil benadrukken dat de club nooit gevraagd heeft om niet op zaterdag te spelen en dat er geen algemeen verbod is gekomen op zaterdagavondmatchen vanuit de lokale overheid', besluit de Antwerpse club.