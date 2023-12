Groot nieuws voor Super League: UEFA zal een pak minder blij zijn

De 'Super League' kwam enorm veel in de media de afgelopen jaren. Meteen na de oprichting kwam er enorm veel kritiek op, waardoor clubs die in eerste instantie deel zouden nemen, zich terugtrokken.

Ook was de UEFA allesbehalve blij met het idee dat er een externe competitie zou komen. De Super League zou namelijk de Champions League in gevaar kunnen brengen.

De Super League trok dan maar naar het Europees Hof om in vraag te stellen of UEFA wel de macht heeft om iets te verbieden. Volgens Het Laatste Nieuws oordeelde het Europees Hof dat de de UEFA geen sancties mag opleggen aan clubs die meedoen aan externe competities.

"In het meest extreme geval moet de UEFA de poort openzetten voor alle externe competities. De Super League kan weer van de grond komen. Of de Saudi’s kunnen zeggen: we richten in Europa een nieuwe competitie op", citeert de krant professor Robby Houben, gespecialiseerd in sportondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen.