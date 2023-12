KV Oostende grijpt in na nieuwe puntenaftrek

KV Oostende kreeg woensdag en donderdag sancties opgelegd door de licentiecommissie. De club krijgt een puntenaftrek van negen punten.

De Kustboys lieten woensdag al weten dat ze in beroep gaan. Donderdag volgde een nieuwe sanctie en ook die gaan ze aanvechten. Dat meldt de club via zijn officiële kanalen.

"We werken al weken aan oplossingen om de problemen uit het verleden weg te werken en dat blijven we doen", laat interim-ceo Benjamin Ehresmann weten op de clubwebsite.

"We moeten enkele complexe dossiers tot een goed einde brengen en dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Deze puntenaftrek is pijnlijk maar we doen er in ons beroep alles aan om die punten terug te krijgen. Er is al vooruitgang geboekt, maar we hebben de eindfase nog niet bereikt. Iedereen hier werkt dag en nacht om alle problemen op te lossen", besluit hij.