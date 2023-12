Speler Union SG laat in zijn kaarten kijken én duidt concurrent aan: "Hij is de sterkste verdediger van de JPL"

Loïc Lapoussin is een van de absolute toppers in de Jupiler Pro league. Met zijn kwieke bewegingen kan hij vaak alles en iedereen voorbij knallen. Maar hij heeft het niet altijd makkelijk, zo blijkt.

Loïc Lapoussin was deze week de luxevedette in de nieuwste aflevering van Zwanze Club, waarin het Brussels voetbal wordt gefileerd met supporters van Anderlecht, RWDM én Union SG. En daar heeft de Malagassiër in zijn kaarten laten kijken.

"Er zijn veel goede spelers in de Jupiler Pro League. De beste verdediger? Ik zou durven Daniel Munoz van Racing Genk zeggen. HIj is heel solide", liet Lapoussin zich duidelijk uit over met wie hij het meeste moeilijkheden had.

Lapoussin vol lof voor Munoz

KRC Genk is (niet toevallig?) het enige team dat dit seizoen al kon komen winnen in het Dudenpark én dat ook de nul wist te houden. Het won met 0-2 op bezoek bij Union. En Munoz was toen ook sterk op zijn flank tegen Lapoussin.

De speler liet verder ook nog weten dat hij wil werken aan zijn statistieken. Met drie goals en vier assists in 26 wedstrijden wil hij graag op dat gebied nog wat gaan verbeteren de komende weken en maanden. Dan komt hij ook op het internationale plan meer in de plannen van scouts terecht.