UEFA en FIFA reageren smalend richting Barcelona en Real Madrid: "Dat ze met twee spelen"

Barcelona en Real Madrid zijn de aanstokers van de Super League. Bij UEFA maken ze er zich blijkbaar geen zorgen over, want de twee hebben heel weinig steun voor hun project, menen ze.

“We gaan zelfs niet proberen hen te stoppen, zo mogen oprichten wat ze willen. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk aan hun ‘fantastische’ competitie beginnen, met twee clubs”, aldus Ceferin tijdens een videoconferentie.

“We hebben de zogenaamde presentatie van organisator A22 Sports bekeken. Ik wist niet goed of ik geschokt of geamuseerd moest zijn door dit spektakel. Uiteindelijk stellen ze een nog geslotener systeem voor dan in 2021. Een idee dat toen al door de voetbalwereld werd afgewezen. ”

UEFA haalde eerder in een statement al aan dat de uitspraak van het Hof geen goedkeuring van de Super League an sich is. Het arrest stipuleert dat de UEFA- en FIFA-reglementering ter zake pré-2022 niet conform de Europese regelgeving is.

“Omdat we beseften dat onze regelgeving niet perfect was, zijn we al in 2021 aan veranderingen begonnen. Mogelijk zijn de nieuwe regels die sinds 2022 van kracht zijn zelfs nog niet voldoende. Maar dit is voor ons dan ook een kans om beter te doen. Het Hof aanvaardt de rol van UEFA als organisator en keurt bovenal de Super League niet goed.”

FIFA-voorzitter Gianni Infantino sluit zich daarbij aan. “Deze uitspraak verandert helemaal niets. In het verleden hebben wij altijd de beste toernooien georganiseerd en dat zal ook in de toekomst zo zijn”, aldus de FIFA-voorzitter. (Belga)