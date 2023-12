Niet Bakayoko, maar wel andere speler met Belgische link, krijgt alle lof in Nederland: "Hij is de beste"

PSV Eindhoven is nog steeds de ongeslagen leider. Johan Bakayoko heeft een fors aandeel in dat succes, maar trainer Peter Bosz gelooft veel meer in een ex-speler uit de Jupiler Pro League.

De interesse uit het buitenland is bijzonder groot voor Johan Bakayoko. Toch waarschuwt trainer Peter Bosz hem om niet te snel naar een andere competitie te trekken. En daar heeft de oefenmeester zijn redenen voor.

“Justin Kluivert is het beste voorbeeld. Toen ik trainer was bij Ajax was hij zeventien en hij ging te vroeg weg. Soms moeten spelers geduld hebben”, aldus Bosz in Het Nieuwsblad.

“Ik had dat gesprek met Bakayoko. Ik zei tegen hem: ‘Als je nu gaat, word je gezien als de kleine Belgische speler die van PSV komt. Als je met ons titels wint, presteert in de Champions League en voor de Belgische nationale ploeg speelt, dan wordt het anders.”

En daarom bleef onze landgenoot vorige zomer in Nederland. Bosz ziet echter wel heel veel potentieel in de Rode Duivel, maar nog veel meer in iemand anders.

“Maar we hebben zo nog een aantal spelers. Er zijn ook nog Malik Tillman (21) en Ismael Saibari (22), maar de beste is misschien wel Noa Lang. Hij is ongelooflijk. Helaas is hij geblesseerd, maar hij is pas 23. Hij heeft persoonlijkheid, is snel en een goede dribbelaar.”