Spaanse rechter zorgt voor aardverschuiving door rode kaart kwijt te schelden

Een Spaanse rechter heeft een beslissing genomen die wel eens voor een aardverschuiving kan zorgen in het voetbal.

De 32-jarige Sergio Canales speelde vorig seizoen bij Real Betis en kreeg in het duel met Cádiz CF in korte tijd twee keer geel van de scheidsrechter. Voor het eerst in 450 wedstrijden werd Canales met rood weggestuurd.

De verklarling luide dat dit kwam omdat hij aan het tijdrekken was, maar daar was Canales het niet mee eens. Hij zei achteraf dat de kaart met voorbedachte rade gegeven was en hij het conflict met de arbitrage juist wilde vermijden.

Canales vocht de rode kaart én de boete van ruim 600 euro aan bij de rechtbank en heeft inmiddels gelijk gekregen. Hij spreekt van gerechtigheid. "Ik weet dat ik geen fouten heb gemaakt. Anders had ik mijn excuses aangeboden", zegt Canales nu.

Deze uitspraak kan vergaande gevolgen hebben voor het voetbal. Want gaat er gebeuren als vanaf nu elke speler bij een rode kaart naar de rechtbank trekt?