Drie doelpunten en elf kaarten: Schotse derby loopt af niet zoals gepland voor Philippe Clement met zijn Rangers

Philippe Clement nam het zaterdag met zijn Rangers op tegen Celtic in de 'Old Firm Derby'. Celtic trok aan het langste eind en won met 2-1.

Een levensbelangrijke wedstrijd was het voor Philippe Clement. Als tweede in de stand ging Glasgow Rangers op bezoek bij Celtic dat eerste staat. Moesten de troepen van Clement winnen, werd de titelstrijd weer razendspannend.

Na 25 minuten kon Paulo Bernardo de score al openen wanneer hij een afvallende bal binnen trapte. Niet veel later liet Cyriel Dessers, die we in België nog wel kennen van zijn periode bij KRC Genk, de uitgelezen kans liggen op de gelijkmaker.

Meteen na de koffie kon Kyogo Furuhashi er 2-0 van maken. Rangers zat diep in de nesten. In de 71e minuut werd het nog wat erger toen Leon Balogun een rood karton te zien kreeg. Zo ging de club van Clement met 10 de slotfase in.

In de 88e minuut kon James Tavernier de 2-1 binnentrappen vanuit een vrije trap. Zo eindigde de wedstrijd met 3 doelpunten en tien kaarten, waaronder een rode.

Door deze overwinning breidt Celtic (dat twee wedstrijden meer op de teller heeft) zijn voorsprong op Rangers uit. Celtic blijft eerst met 51 punten terwijl Rangers - comfortabel - tweede is met 43 punten. Geen dubbele punten voor Clement, die zo ook zijn eerste nederlaag lijdt bij de club.