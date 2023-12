Philippe Clement niet opgezet met arbitrage na verloren Schotse derby

Zaterdag speelden Rangers en Celtic tegen elkaar in de Schotse competitie. Rangers verloor de 'Old Firm Derby' met 2-1.

Philippe Clement was na afloop gefrustreerd, vooral over de arbitrage. Zo kreeg de ploeg van Clement geen strafschop na een handsbal. Later werd meegedeeld dat er sprake was van offside. "Waarom geen handbal in de eerste helft om een penalty te krijgen? Het is een duidelijke handbal", reageerde Clement bij Sky Sports.

Er vielen een heleboel kaarten, vooral tegen het einde van het duel aan. "Waarom geen tweede gele kaart voor sommige tackles, en aan het einde van het spel dan wel veel gele kaarten? Een paar vreemde beslissingen op die manier", vond Clement.

"We hadden pech met de twee tegendoelpunten. Als we die penalty krijgen is het 2-2, gezien de kwaliteit van de wedstrijd. Dan krijgen we een heel ander verhaal", besluit de Rangers-coach.