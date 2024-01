🎥 Bijna liep het fout af voor Jürgen Klopp na overwinning tegen Newcastle United: "Ik had de schrik van mijn leven"

Liverpool speelde maandag tegen Newcastle United. De wedstrijd eindigde op een 4-2 overwinning voor de Reds, maar toch had Jürgen Klopp even de schrik van zijn leven.

Zo speelde de Liverpool-coach zijn trouwring kwijt na afloop. Hij was rustig aan het vieren, tot hij plots merkte dat hij geen ring meer rond zijn vinger had.

Uiteindelijk - na een kleine zoektocht - was het een cameraman die hem hielp. "Dit is me al eens eerder overkomen. Ik heb toen een professionele duiker moeten inhuren, want het was in de zee", vertelde Klopp bij de Engelse pers.

"Vaak heb ik me dit seizoen aan ze geïrriteerd, maar nu mag hij heel veel shots van me maken. Ik had de schrik van mijn leven."