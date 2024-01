Club Brugge komt met verrassend cijfer: Zoveel abonneehouders kwamen naar nog geen enkele thuiswedstrijd kijken

De winterstop zijn we ondertussen ingegaan, zo zitten we al over de helft van de reguliere competitie. Tijd om de balans op te maken.

Dat deden ze ook bij Club Brugge. Daar werd gekeken naar enkele leuke statistieken van de eerste tien thuiswedstrijden dit ze dit seizoen speelden. Blauw-zwart kwam met enkele leuke cijfers. Zo zien we dat er 90.684 liter bier werd gedronken. De club kreeg ook meer dan 100.000 nieuwe volgers op sociale media. De meest bedrukte naam op shirtjes is die van Antonia Nusa. Daarna komt Hugo Vetlesen en op plaats drie zien we Skov Olsen. Maar het opvallendste is misschien wel het aantal abonneehouders die nog naar geen enkele thuiswedstrijd in de JPL kwamen kijken. Volgens Club Brugge zijn dat er zo'n 217. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Club Brugge (@clubbrugge)