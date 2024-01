Nicolas Lombaerts ziet duidelijke titelfavoriet: "Hoe ze het doen, weet ik niet"

De reguliere competitie is ondertussen al over de helft. Volgens Nicolas Lombaerts is er één club zeker favoriet om kampioen te spelen.

Volgens Lombaerts maakt Union SG het meeste kans. "Union is mijn favoriet", begint hij bij Humo. "Na vorig jaar dacht ik: mooier wordt het niet meer. Maar kijk, ze staan er opnieuw. Met weer een andere trainer en spelers die telkens weer vervangbaar blijken te zijn. Hoe ze ’t doen, weet ik niet. Maar wonderbaarlijk is het wel." Union staat momenteel aan de leiding in het klassement met 48 punten. De eerste achtervolger is Anderlecht met 42 punten. Ook zeker niet te negeren. "Onderschat ook Anderlecht niet. Titelfavoriet is het niet, maar het zal tot het eind meedoen. Aanvankelijk dacht ik dat het weer niets zou worden. Geen geld, zogezegd. Tot het dure spelers begon te halen. Hun filosofie om het met eigen jeugd te doen, hebben ze overboord gegooid. Het resultaat is ernaar: er zit weer stabiliteit in de ploeg", vertelde de ex-Rode Duivel*.