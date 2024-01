Ondanks Orban, Tissoudali, Cuypers én Depoitre: KAA Gent wil Braziliaanse doelpuntenmachine inlijven voor recordbedrag

Bij KAA Gent hebben ze sinds de terugkeer van Laurent Depoitre in de kern vier valabele spitsen. Toch zijn ze nog de markt aan het afspeuren in de zoektocht naar extra materiaal voorin, want een aantal types ontbreken toch enigszins.

Om te beginnen: Tarik Tissoudali trekt naar de Africa Cup of Nations en zal er dus enkele weken niet bij zijn voor KAA Gent. Laurent Depoitre van zijn kant kan mogelijk nog geen 90 minuten aan, waardoor een extra aanvaller op zich geen overbodige luxe is.

Het hangt er allemaal wat vanaf welke opportuniteiten er zijn op de markt natuurlijk. Met Renan Oliveira hebben ze nu zo'n potentiële buitenkans op het oog. In de Bosnische pers gonst het van de geruchten over de interesse van KAA Gent.

Braziliaanse doelpuntenmachine in Bosnië-Herzegovina

Renan Oliveira is een 26-jarige Braziliaan, die in januari 2023 vanuit Oekraïne vertrok naar FK Sarajevo. In het verleden speelde hij ook nog voor onder meer Lviv, het Portugese Gil Vicente en bij teams uit Brazilië, Malta en Slowakije.

Nu kan er voor de 1.86 meter grote centrale aanvaller annex globetrotter misschien wel een nieuw avontuur inzitten in België. In 2023 was hij in Bosnië-Herzegovina goed voor zestien doelpunten in 29 wedstrijden. Hij zorgde ook nog eens voor zes assists.

Daarmee hoort hij bij de beste aanvallers van 2023 in Bosnië-Herzegovina. Oliveira brengt diepgang in elke ploeg en is niet vies van werk verrichten voor het team. In Bosnië wordt verwacht dat hij het transferrecord uit de competitie kan breken.

Dat staat op dit moment op minder dan twee miljoen euro. Toch een pittige investering voor KAA Gent, waar Sam Baro wel aangaf de voorbije maanden dat het geld kon en mocht vloeien. Een en ander zou binnen enkele maanden voor mogelijk een prijs(je) moeten zorgen voor de Buffalo's.