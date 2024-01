Speler met meer dan 250 wedstrijden in de JPL verlaat zijn club en "gaat nadenken over zijn toekomst in het voetbal"

Ilombé Mboyo verlaat Virton en zal in de "nabije toekomst" een beslissing nemen over zijn toekomst. Dat kondigde de club zelf aan.

Ilombe 'Pelé' Mboyo verliet in januari URSL Visé om te tekenen voor een andere nationale club in eerste nationale: Virton. Voordien speelde hij al meer dan 250 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

De voormalige aanvaller van Genk, KAA Gent, Charleroi, Kortrijk en Cercle Brugge was een vaste waarde voor de club tijdens de eerste seizoenshelft, met zes doelpunten in 15 wedstrijden.

Maar dinsdag kondigde de Luxemburgse provincieclub het vertrek aan van Mboyo via zijn officiële kanalen. Hij gaat zichen nadenken over de volgende stap in zijn carrière.