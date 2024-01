🎥 Dan toch nog: Roman Yaremchuk heeft na lang wachten zijn eerste treffer beet in Spanje

Roman Yaremchuk kent voorlopig nog niet zijn beste seizoen bij FC Valencia. De Oekraïner kon nu toch zijn eerste doelpunt maken in Spanje.

Roman Yaremchuk wordt sinds september uitgeleend aan FC Valencia door Club Brugge. De aanvaller kon tot op heden nog niet al te veel indruk maken.

Dinsdag speelde Valencia tegen Villareal in La Liga. Yaremchuk werd in de basis gedropt en kon de coach al snel bedanken door in de vierde minuut zijn club op voorsprong te brengen.

De Oekraïner stond dit seizoen nog maar vier keer in de basis bij de Spaanse club, wel mocht hij al negen keer invallen. Het is zijn eerste doelpunt dit seizoen bij Valencia.