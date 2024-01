Ook dat nog: Standard riskeert puntenaftrek

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Standard opnieuw flink verlies heeft geleden. Dit kan nog zware gevolgen hebben voor de club.

Tijdens het seizoen 2022-2023 leed Standard opnieuw meer dan 20 miljoen euro verlies. 777 Partners nam de club over in april 2022. Zij konden de slechte financiële situatie voorlopig nog niet keren.

De Pro League heeft nog niet lang geleden zijn financiële regels strenger gemaakt. Vanaf het begin van dit seizoen worden clubs verplicht van een positief eigen vermogen te hebben, of zeker 20% beter doen dan het jaar voordien indien er geen positief eigen vermogen is. Standard kon daar niet voor zorgen.

Volgens Het Nieuwsblad zal de Licentiecommissie kijken of er een sanctie nodig is. Als dat zo is, krijgen de Rouches een sanctie. Eén van de mogelijkheden is een puntenaftrek in dat geval. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.