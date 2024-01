Xavi Hernandez gooit de handdoek bij FC Barcelona én geeft héél duidelijke kritiek op bestuurskamer

FC Barcelona lijkt de Spaanse titelstrijd al opgegeven te hebben. De Catalaanse grootmacht volgt op een straatlengte van het leidersduo. En geld voor transfers? Dat is er al helemaal niet.

FC Barcelona pakte vorig seizoen de landstitel, maar een verlenging van die prijs lijkt er niet in te zitten. De Catalanen staan op een povere vierde plaats in de stand. Meer zelfs: de kloof met Real Madrid en Girona FC bedraagt al tien punten.

Bovendien is het spelniveau van Barça te wisselvallend. De troepen van Xavi Hernandez laten bij vlagen aantrekkelijk voetbal zien, maar gooien te veel punten te grabbel. Versterking zoeken dan maar? Ook dat is geen optie.

Ik moet het doen met de spelers die er zijn

"Ik zou graag een kwaliteitsinjectie krijgen tijdens de wintermercato", aldus de coach van Barcelona in de Spaanse kranten. "Maar we bevinden ons nu eenmaal in een financiële situatie die ervoor zorgt dat het niet mogelijk is. (zucht) Ik moet het doen met de spelers die er zijn."