Kopzorgen voor Mark Van Bommel bij Antwerp

Zorgen voor Mark Van Bommel. Bij de Antwerpse defensie zitten er twee geblesseerden momenteel.

Op de open training van Antwerp was er geen spoor van Jelle Bataille en Soumaïla Coulibaly. Volgens Gazet van Antwerpen, zijn beide spelers geblesseerd.

Met Jelle Bataille zou het wel goed gaan. Hij was er tegen KRC Genk niet bij, maar zou snel terug fit zijn. Over Soumaïla Coulibaly was er minder goed nieuws.

De centrale verdediger kampt met een blessure aan het been. Hij zal er niet bij zijn wanneer Antwerp het tegen OH Leuven opneemt in de Croky Cup op 17 januari. Ook het volgende competitieduel tegen Charleroi zal hij missen.

Hij zal in het elftal van Mark Van Bommel zeker gemist worden. Coulibaly speelde iedere wedstrijd 90 minuten sinds zijn debuut bij de Great Old. Hij is naast Alderweireld de vaste waarde centraal achteraan. Hoe lost Van Bommel dit op?