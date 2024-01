Union zit met héél grote problemen voor bekermatch tegen Anderlecht: wat tovert Blessin uit zijn hoed?

Je zal maar Alexander Blessin zijn en binnen minder dan 14 dagen tegen Anderlecht moeten spelen zonder meer dan de helft van je basisploeg. En zelfs de vervangers van die basisspelers zijn op het moment van schrijven nog onzeker.

Het lijstje met afwezigen voor de bekerconfrontatie bij Union is indrukwekkend. Anthony Moris, Charles Vanhoutte en Loïc Lapoussin zijn geschorst. Koki Machida is naar de Asia Cup. En Mohamed Amoura en Amani Lazare naar de Africa Cup. Dat zijn zes titularissen.

Veel ervaring weg

De 22-jarige Joachim Imbrechts, die de vorige twee bekerwedstrijden ook in doel stond, wordt zonder twijfel de vervanger voor Moris. De jongeman heeft exact drie wedstrijden op het hoogste niveau op zijn cv staan.

In de verdediging is Fedde Leysen de back up voor Machida. De enige die ook linksvoetig is, maar hij moest de voorbije twee wedstrijden forfait geven door een blessure. Dan is er nog Ross Sykes, maar met drie rechtsvoetigen achteraan spelen, is ook niet ideaal.

Op het middenveld is het duidelijk wie Vanhoutte zal vervangen: Noah Sadiki. Dat is niet meteen een verzwakking en het jonge ex-Anderlecht-product heeft grote stappen gezet. De vervanger voor Lazare zal dan weer Mathias Rasmussen worden waarschijnlijk. Ook niet echt een probleem.

Onmisbare Amoura

Waar dat wel het geval is: op de positie van Lapoussin. Casper Terho zal tegen zijn voet op links moeten spelen en is toch nog niet de draver die Lapoussin wel is. De hele flank voor zijn rekening nemen is al meerdere keren een probleem gebleken.

En ja, dan is er nog de onmisbare Amoura die er toch niet zal bij lopen. Nu klopte Union in de seizoensopener Anderlecht wel zonder de razendsnelle Algerijn, maar sindsdien is hun spel toch op hem afgestemd. Ayensa zal klaar moeten zijn om samen met Nilsson zijn vertrek op te vangen.

Vermoedelijk elftal

Imbrechts

Mac Allister-Burgess-Leysen

Castro-Montes-Sadiki-Puertas-Rasmussen-Terho

Nilsson-Ayensa