KV Oostende komt met update na verkeersongeval van speler

Adedapo Mebude raakt met zijn auto van de weg waarna hij een boom raakte. Het ongeval gebeurde op de afrit in Loppem van de E40 richting Brussel.

Volgens verschillende media was zijn toestand kritiek. Mebude werd wel al snel geopereerd in het AZ Brugge.

KV Oostende meldt nu zelf dat de operatie succesvol is verlopen en dat er op maandag meer nieuws over zijn situatie zal volgen. Hij ligt nog tot 2026 onder contract bij de Kustboys.

Dapo Mebude is na zijn ongeval succesvol geopereerd. Morgen krijgen we meer uitsluitsel over zijn situatie.

We bedanken de medische staf van het AZ Brugge voor de goede zorgen.



We denken aan Dapo en z'n familie en wensen hen veel sterkte en beterschap toe. pic.twitter.com/uxvjzBNdWE