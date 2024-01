Tragische gebeurtenis: KV Oostende moet oefenmatch afgelasten, speler in levensgevaar

KV Oostende speelde vandaag normaal gezien een oefenmatch tegen Knokke. Die werd in extremis echter afgelast omwille van een tragische gebeurtenis. Adedapo Mebude, speler van KVO, was immers betrokken bij een auto-ongeval.

De 22-jarige Schotse aanvaller werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar momenteel is er nog geen nieuws over hoe het met hem gaat. De spelers en staf van KVO waren in ieder geval niet in staat om de oefenwedstrijd af te werken na het nieuws.

Mebude wordt momenteel geopereerd in het Sint-Jans Ziekenhuis in Brugge, maar zijn toestand zou kritiek zijn. Hij raakte met zijn auto van de weg en raakte een boom.

Mebude kwam vorige zomer over van de beloften van Watford. Hij speelde nog maar twee wedstrijden, maar heeft nog een contract tot 2026 bij de kustploeg.