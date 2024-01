Feyenoord laat in zijn kaarten kijken over transfer van Thomas Meunier

Thomas Meunier wordt al een tijdje gelinkt aan een vertrek bij Borussia Dortmund. Er vallen geregeld namen van geïnteresseerde clubs.

Thomas Meunier zit sinds deze zomer op een zijspoor bij Borussia Dortmund. Een vertrek tijdens de wintermercato zou dan ook een heel logische stap zijn.

Onze landgenoot werd al aan verschillende clubs gelinkt. Zo zou Club Brugge interesse hebben, maar ook Feyenoord wordt vaak genoemd als mogelijke bestemming.

Volgens Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad in Nederland is daar echter helemaal niets van aan. Feyenoord zou zelfs geen interesse hebben.

“Ik las de naam van Meunier, maar als je bij Feyenoord informeert dan zeggen ze: 'Die is bij ons aangeboden, die is in de 30 (32, red.) en duur, dus niet aan de orde'”, aldus de journalist in de Voetbalpodcast van de krant.

Meunier heeft in Duitsland nog een contract tot het einde van dit seizoen. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 2,5 miljoen euro.