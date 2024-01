Filip Joos ziet Rode Duivel "hoopgevende prestatie" leveren maar merkt wel één groot werkpunt op

AS Roma geraakte zondagavond niet voorbij Atalanta met Charles De Ketelaere. Romelu Lukaku kon zijn kansen niet verzilveren.

Romelu Lukaku stond 90 minuten op het veld tijdens de wedstrijd. Hij had kansen, maar kon die niet afwerken. Toch speelde hij volgens Filip Joos een goede partij.

"Romelu Lukaku was zéér goed in de eerste helft. Hij vertolkte de rol van spits als spelverdeler en zette aanvallen op door de bal prima te deviëren of bij te houden met een mannetje in de rug. Ook na rust haalde hij nog steeds niveau, maar zakte hij - en Dybala helemaal - weg", vertelde Filip Joos volgens Sporza.

"Maar Lukaku leverde dus wel een hoopgevende prestatie af. Ik zag hem nadien ook met de vuist op de reclameborden slaan - voor mij is dat een goed teken. Het is dankzij Lukaku en Dybala dat Roma toch nog op een 8e plek staat. Zonder hen zou er aanvallend simpelweg niks gebeuren", gaat hij verder.

Toch merkt hij één groot werkpunt op. "Wat ik wel vind - en daardoor zal Lukaku geen 30 goals maken: het is geen spits die op voorzetten actief en/of sterk is."