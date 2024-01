In Italië zijn ze het al gewend, Atalanta-trainer laat zich uit over Mourinho: "Om de drie wedstrijden gebeurt het wel"

José Mourinho flikte het alweer. Voor de zoveelste keer werd hij naar de tribunes gestuurd door de scheidsrechter. Voor Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini de gelegenheid om een sneer uit te delen naar de Portugees.

Mourinho kon zich weer niet inhouden en had commentaar op de scheidsrechters. Toen Romelu Lukaku geen overtreding mee kreeg, ging hij over de rooie. De ref besloot hem vervolgens weg te sturen en Gasperini kreeg er achteraf vragen over.

"Mourinho wordt vaak van het veld gestuurd, meestal iedere drie wedstrijden", zei Gasperini erover. "Het lijkt me moeilijk om scheidsrechter te zijn in dit soort wedstrijden. Ik vind het moeilijk om te klagen over hem, omdat hij onder moeilijke omstandigheden moest fluiten."

"We hadden de situatie over de strafschop, het afgekeurde doelpunt van Scamacca waar veel over te zeggen was en er waren enkele momenten die moeilijk waren om mee om te gaan. Ik denk dat het onmogelijk is om dit soort wedstrijden rustig te leiden, want die omstandigheden zijn er niet."