KV Oostende komt met nieuwe update over speler na verkeersongeval

Dapo Mebude had zondag een verkeersongeval. De speler van KV Oostende reed met zijn auto tegen een boom. KVO komt met een update.

Mebude reed zondag van de weg af en kwam tegen een boom terecht. Hij werd nadien met spoed geopereerd in het AZ Sint-Jan in Brugge. De operatie verliep succesvol.

Bram Keirsebilck, woordvoerder van KV Oostende, vertelde aan Het Nieuwsblad dat de situatie van de speler "kritiek, maar stabiel" is.

"Er loopt momenteel een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval door een verkeersdeskundige, aangesteld door het parket. Dinsdag wordt er normaliter opnieuw getraind om onze volgende wedstrijd voor te bereiden. We hopen dat we zo snel mogelijk goed nieuws krijgen over Dapo", klonk het verder.