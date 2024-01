Noa Lang krijgt de hoofdrol bij viering van Nederlandse ESPN

De Nederlandse zender ESPN gaat binnenkort zijn tienduizendste live-uitzending uitbrengen. En het is geen feestje zonder Noa Lang.

Aanstaande vrijdag is het zover. En om dat te vieren pakt ESPN uit met een geweldig reclamespotje. De mijlpaal wordt gevierd met verschillende Eredivisie-voetballers en analisten.

Een hoofdrol in de commercial is weggelegd voor Noa Lang. De aanvaller van PSV had afgelopen zomer een hit met '7K Op Je Feestje'. Met de aanstaande mijlpaal besloot ESPN daarop in te springen. Spelers als Brian Brobbey (Ajax), Quinten Timber (Feyenoord) , Vangelis Pavlidis (AZ) en Sem Steijn (FC Twente) zijn dansend naast Lang te zien.