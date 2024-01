Vooralsnog een flop bij Club Brugge en hij denkt aan vertrekken: "Hij kan dit niet accepteren"

Wat gaat Club Brugge deze winter doen met Dedryck Boyata. Het lijkt erop dat ze hem niet zomaar willen laten vertrekken, ondanks zijn zware loon. Achterin is de spoeling immers niet al te dik. Maar de ex-international is zelf natuurlijk ook niet blij met zijn status bij blauw-zwart.

Boyata is hoogstens invaller en zat al verschillende keren niet in de selectie. “Dedrycks passage bij Club is vooralsnog een grote ontgoocheling”, zegt vader Bienvenue Boyata in Het Nieuwsblad. “Het is evident dat hij niet gelukkig is. Elke voetballer wil spelen. Zeker als je Dedrycks status hebt - bij Hertha was hij kapitein, hé. Hij kan dit niet accepteren.”

Een transfer in de winter zou soelaas kunnen brengen, maar zoiets is natuurlijk niet evident gezien Club weinig verdedigers heeft. “Maar wie het voetbal een beetje kent, weet dat een speler die niet tot de plannen behoort een oplossing zoekt", gaat vader Boyata door.

“Wij gaan ook niet zomaar vertrekken om te vertrekken. Per slot van rekening heeft Dedryck nog een contract bij Club." Een dik contract ook en dat maakt hem niet aantrekkelijk voor andere clubs. “Er is niks concreets. Pas op, er zijn altijd wel telefoontjes, Dedryck blijft een interessante speler. We wachten af. En hopen dat de situatie keert. In het voetbal kan het snel gaan. Dedryck is een professional: als het moet, zal hij er staan.”