Altijd gevoelig: KAA Gent wil ex-speler Club Brugge inlijven

De kat is de bal aangebonden. Een ex-speler van Club Brugge staat op de radar van ... KAA Gent. En dat ligt natuurlijk altijd een beetje gevoelig bij de supporters. Al is het nog maar de vraag of het zover komt, want er is ook een Belgische kaper op de kust.

Eduard Sobol staat op de verlanglijst van KAA Gent, zo blijkt uit diverse Franse bronnen. Ze zouden er de speler heel graag bijwillen, al is nog niet geweten op welke basis. Zowel een definitieve aankoop als een uitleenbeurt met aankoopoptie liggen momenteel op tafel. Eerder werd al duidelijk dat ook KVC Westerlo interesse toonde in de gewezen verdediger van Club Brugge. Rik De Mil - die Sobol nog kent van bij blauw-zwart - zou daarover hebben aangedrongen bij het bestuur van de Kemphanen. De verdediger uit Oekraïne heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van liefst twee miljoen euro én een jaarloon van 700.000 euro. Dat lijkt veel voor de spek van de Westelse bek, al zijn zij sinds de komst van de Turkse investeerders kapitaalkrachtiger geworden. Maar ook KAA Gent wil dus aankloppen bij Straatsburg, de Franse club van Sobol.