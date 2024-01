'Rik De Mil wil ex-speler van Club Brugge naar Westerlo halen'

Westerlo mikt op enkele ervaren pionnen tijdens de wintermercato. Zij zouden ervoor moeten zorgen dat de club het behoud zonder problemen kan realiseren.

De komst van Rik De Mil zorgt voor een nieuwe wind bij Westerlo. Hij volgde de ontslagen Jonas De Roeck op. Westerlo is momenteel op winterstage in Turkije, maar er wordt druk uitgekeken om versterking te halen tijdens de wintermercato.

Westerlo wilde Bohdan Mykhailichenko van Dinamo Zagreb binnenhalen, maar door aanhoudende knieproblemen gaat die deal niet door. Volgens BlueCo Xtra zou Rik De Mil het clubbestuur voorgesteld hebben om Eduard Sobol, momenteel bij Strasbourg aan de slag, binnen te halen.

Al is er met de ex-speler van Club Brugge wel een groot probleem voor Westerlo. Hij verdient 700.000 euro per jaar en dat zou te veel zijn voor de club.

Het is dan ook uitkijken of Sobol zijn loon wil laten zakken om terug te keren naar de Jupiler Pro League. Zijn contract is Strasbourg loopt nog tot 2026, zijn marktwaarde is 2 miljoen euro.