Deila geeft het eerlijk toe bij Club Brugge: "Telkens weer zie ik er tegenop"

Ronny Deila lijkt de trein eindelijk op de rails te hebben bij Club Brugge. Het is uitkijken of blauwzwart zich nog kan mengen in het titeldebat.

De achterstand op Union SG is opgelopen tot 14 punten, maar Club Brugge lijkt ondertussen helemaal op toerental gekomen. Op de winterstage in Marbella heeft Ronny Deila maar liefst 13 uur aan individuele gesprekken achter de rug, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws. “Een halfuur met elke speler. Telkens weer zie ik er tegenop. Je denkt dat het vermoeiend zal zijn, maar na afloop ben ik altijd heel tevreden. Op die manier 'voel' je hen beter. We praten over wat ik van hen verwacht en luister ook naar wat ze van ons verwachten”, klinkt het. Daar komen altijd dingen uit die de trainer niet verwacht had. “Of waar je niets van af wist. Ik ben heel dankbaar dat mijn spelers zo open zijn, want het zijn dat soort relaties die ons vooruit helpen. Ik hoop dat ze dat blijven doen, want voor mij is het heel belangrijk dat we ons gedragen als een familie.” Toch moet Deila toegeven dat hij al veel sneller op dit punt zou gekomen zijn en beseft hij ook dat er nog veel dingen beter kunnen. Aan Club Brugge om in het nieuwe jaar voluit voor een prijs te gaan.