Fans van Club Brugge mengen zich in transfers: "Ideale optie om Buchanan te vervangen"

Club Brugge zag Tajon Buchanan naar Inter vertrekken. Een vervanger halen lijkt niet nodig, maar de fans zien toch een gouden opportuniteit.

Heet hangijzer op de transfermarkt deze winter: wat doet Thomas Meunier? Onze landgenoot wil dolgraag naar het EK in Duitsland, maar dan moet hij wel elke week volledige wedstrijden spelen en dat zal bij Dortmund nooit gebeuren.

Bij Feyenoord wordt hij vaak genoemd, maar daar klinkt dat Meunier te hoge looneisen zou stellen en te oud is. “Thomas Meunier is niet ‘te duur’ voor #Feyenoord, mocht de club toe willen slaan”, klinkt het bij 1908.nl. “De Belg wil zijn salaris namelijk matchen met vergelijkbare spelers uit de selectie. Het EK 2024 is het doel van Meunier. Rotterdammers hebben de optie op tafel liggen, maar zijn zoals vanaf het begin geschreven niet concreet.”

Supportersgroep Bruges Nation ziet Meunier als een ideale transfer. “Gaan wij Thomas gewoon naar huis laten komen aub? Als die wilt inleveren gewoon de ideale optie om Buchanan te vervangen. Belg, kent de competitie, kent de Club, draagt ons nog altijd in zijn hart, kan wat ervaring brengen achterin en staat de progressie van Sabbe niet in de weg.”