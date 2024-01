Verrassend: Yannick Carrasco op nummer één op lijstje met onder meer Riyad Mahrez en Sadio Mané

Carrasco is een vaste basisspeler in het elftal van Al-Shabab. Sinds zijn transfer heeft hij slechts één wedstrijd gemist en speelt hij meestal ook 90 minuten.

De Belg heeft nog steeds veel kwaliteiten. Dat blijkt nu ook uit een lijstje waarin de meest waardevolle wingers staan die niet in Europa spelen. Daar staat Carrasco helemaal bovenaan. Volgens CIES heeft hij nog een waarde van zo'n 31,2 miljoen euro.

Onder hem staan nog enkele grote namen zoals Riyad Mahrez (20,8 miljoen euro) en Sadio Mané die de lijst afsluit (14,4 miljoen euro).

Top estimated transfer values, non Europe's wingers 💸

🥇 #YannickCarrasco 🇧🇪 (#AlShabab) €31.2m

🥈 #JhonArias 🇨🇴 (#Fluminense) €28.2m

🥉 #EsequielBarco 🇦🇷 (#RiverPlate) €21.6m

More exclusive ⚽️ stats 📊 on the @CIES_Football website 👉 https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/xj6dtw64Xz