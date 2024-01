Haaland is dé clubtopschutter van 2023, verrassende Belg uit JPL troeft Lukaku & co af - ook lof voor KDB en Bakayoko

Het voetbaljaar 2024 komt stilaan opnieuw op gang. Hoog tijd dus om nog even terug te blikken op 2023. En dat levert ook meteen heel wat boeiende statistieken op, zo ook bij de goalgetters. Want er is meer dan alleen Erling Haaland.

Erling Haaland is dé clubtopschutter van 2023. Als we de doelpunten van bij de diverse nationale ploegen niet meetellen, totaliseerde hij liefst 44 doelpunten in 54 wedstrijden. Niemand deed het afgelopen jaar beter, al kwamen er wel een aantal vrij dichtbij.

Het podium wordt vervolledigd door nog twee hele grote namen. Harry Kane maakte 43 goals in 48 matchen bij Tottenham en Bayern München, Kylian Mbappé totaliseerde dan weer 42 goals in amper 44 wedstrijden - niemand is efficiënter dan hem.

© photonews

En dan vinden we op vier al meteen een toch wel grote verrassing in de vorm en naam van ... Hugo Cuypers. De speler van KAA Gent scoorde liefst 38 doelpunten, al had hij daar uiteindelijk wel 60 wedstrijden voor nodig.

Hij doet daarmee beter dan Romelu Lukaku, die zonder zijn (vele) doelpunten voor de Rode Duivels zelfs nit in de top-10 van de goalgetters wist terecht te komen. Met onder meer Lautaro Martinez, Luuk de Jong en Mohamed Salah staat daar wel nog mooi volk in.

Assistgevers, met De Bruyne en Bakayoko in top-15

Over naar de assistenkoningen dan maar? Kevin De Bruyne maakte amper 29 wedstrijden door heel wat blessureleed. Toch wist hij daarin niet minder dan 17 assists te verzamelen, waardoor hij maar nét buiten de top-10 viel. Dat doet alvast het beste vermoeden naar 2024 toe.

Er net in staat dan weer Johan Bakayoko, die bij PSV 18 assists gaf in 48 wedstrijden. Amper acht spelers deden beter op clubniveau. Joey Veerman is de primus inter pares met 21 assists, Tadic, Wirtz en Akturkoglu volgden met 20 assists. Mohamed Salah is met 30 doelpunten én 19 assist overall de enige die twee keer in de top-10 terecht is gekomen.