Het zinkend KVO-schip net op tijd verlaten: "Ik zou het mezelf kwalijk genomen hebben als ik deze kans niet gegrepen had"

KV Oostende zit in zwaar vaarwater. De match tegen Zulte Waregem van komend weekend is zelfs in gevaar. Het geeft Anton Tanghe - die net de overstap maakte tegen Essevee - een heel dubbel gevoel.

Tanghe was kapitein van KV Oostende, maar die legden hem weinig in de weg. "Kijk, ik had nog tweeënhalf jaar contract, was er kapitein en door het transferverbod kan Oostende geen vervanger halen. Ik dacht dus dat de onderhandelingen moeilijk zouden verlopen", legt hij uit in Krant van West-Vlaanderen.

"Cru gezegd: ik denk dat Oostende op dit moment elke inkomst goed kan gebruiken, wat de onderhandelingen deels heeft gestuurd. Dit is niet het afscheid dat ik had gewild, klopt. Sportief liep het niet denderend en er heerst veel onzekerheid over de toekomst van KVO."

Hij kon echter geen andere keuze maken. "Als kapitein wil je de club zo niet verlaten. Liever speelde ik mee een goed seizoen om daarna een volgende stap te zetten. Op persoonlijk vlak zou ik het mezelf kwalijk nemen mocht ik deze transferkans níét grijpen en straks met KVO zakken. Op een gegeven moment moet je ook aan je carrière denken."